Boltiere | interventi sulla segnaletica orizzontale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 6 settembre 2024) In questi primi giorni di settembre sono iniziati i lavori di rifacimento dellastradale in alcune zone del Comune di. Lavori che andranno avanti anche per la prossima settimana. Con uno stanziamento, fatto nei mesi scorsi di 4.500 €, si è potuto intervenire su un ampio raggio del territorio comunale. La prima zona oggetto di rifacimento dellaè quella delle scuole, scelta proprio per via dell’inizio delle lezioni di giovedì 12 settembre. Glihanno, infatti, riguardato via Don Giulio Carminati, via Dante e via Caffi. Nelle prossime i lavori di rifacimento delle righe stradali continueranno. Le prossime zone coinvolte saranno via Locatelli e via caduti VI luglio. A consuntivo l’ufficio tecnico, insieme all’amministrazione comunale, decideranno se sarà possibile prevedere altri rifacimenti.  ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI