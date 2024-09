Arrampicata sportiva Coppa del Mondo Lead 2024 | Laura Rogora settima nelle qualificazioni a Koper

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Presso il Plus Climbing di, in Slovenia è partita la quinta e penultima tappa didelprima della sua conclusione in programma a Seoul dal 2 al 6 ottobre. Nella mattinata di venerdì sono andate in scena sia lemaschili che quelle femminili. Parte bene la neo Campionessa Europea die Combinata, che ha chiuso l’eliminatoria inposizione con 7.12; tra le prime 20 anche Camilla Moroni in ventesima piazza. Fuori la detentrice dellaItaliaIlaria Scolaris, che ha chiuso 32esima. Tra gli uomini il miglior azzurro è stato Filip Schenk, ventesimo con 20.31. Ventiseiesima posizione per Giorgio Tomatis, mentre più indietro Davide Marco Colombo è piazzato 33esimo. Sempre oggi, a partire dalle ore 20.00, si disputeranno le semifinali.