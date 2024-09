Ultime Notizie Roma del 05-09-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024)dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione le principalidall’Italia e dal mondo in primo piano il maltempo piogge molto intenso in Piemonte dalla serata di ieri si contano i primi danni vigili del fuoco hanno dovuto effettuare decine di interventi a Torino in Val di Susa in Val Chisone Dove si registra una serie di allagamenti in Val di Susa in via Gerardo è trasformato in più punti per l’isolamento di almeno 50 persone diverse Borgate disagi anche nel savonese per le fondazioni di alcuni corsi d’acqua mentre nel imperiese una frana ha provocato disagi sulla A10 sul tratto ferroviario che porta al confine con la Francia ma in rapido miglioramento un ragazzo di 16 anni è morto a Bologna per le ferite riportate in un aggressione a coltellate avvenuta ieri sera giovane di 17 anni rimasto ferito in quella ...