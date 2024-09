Traffico Roma del 05-09-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovati in molte le novità non molto anche ilregistrato al momento sulla rete viaria cittadina spostamenti però penalizzati dal maltempo a piovere In alcune zone dell’internet capitolino il terrore invito alla massima cautela nella guida al rispetto delle distanze di sicurezza nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare né sulle con gli orari sulla diramazionenord abbiamo code tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione del raccordo anulare e vi sono dei lavori in tangenziale permangono code tra le uscite di Tor di Quinto e Salaria indirizzo San Giovanni così come permangono rallentamenti all’interno della galleria Giovanni XXIII da via Trionfale a via della Pineta Sacchetti per lavori di potatura chiuso viale dello Stadio Olimpico Largo Ferraris IV e via di Villa Madama orari apertura prevista alle 17 ...