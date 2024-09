Statale 16 gli obiettivi vanno rivisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Quel che tutti paventavano è diventato realtà: un nuovo stop al progetto16, la grande opera attesa dal dopoguerra azzoppata da un ricorso al Tar, presentato dallo stesso allevatore che ne aveva presentato il primo circa vent’anni fa, assieme ad alcuni cittadini. La sentenza di fatto impone un nuovo screening ambientale. E’ un brutto colpo per l’amministrazione comunale argentana, che non si arrende: "L’accoglimento del ricorso è dovuto a vizi procedimentali delle amministrazioni statali – afferma il sindaco di Argenta, Andrea Baldini – Si apre adesso un nuovo scenario inaspettato, per il quale non ci sottrarremo al lavoro.