Sport in tv oggi giovedì 5 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024), una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sulle Paralimpiadi a Parigi, inl’ottava giornata di gare con gli azzurri che vorranno rimpinguare il medagliere, regalando emozioni agli appassionati. In primo piano la Louis Vuitton Cup, augurandosi che il meteo consente lo sviluppo regolare delle regate, cancellate ieri. Luna Rossa vorrà confermarsi leader di questa competizione e far valere il suo status. In serata poi assisteremo alla tappa di Diamond League a Zurigo con Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli presenti.