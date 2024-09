Roma | Hummels ed Hermoso in gruppo si ferma Dovbyk

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Secondo allenamento della settimana per lache, nonostante l’assenza di tanti giocatori convocati dalle rispettive Nazionali, prosegue la propria marcia di avvicinamento verso il prossimo impegno di campionato contro il Genoa. Alla sessione hanno preso parte anche gli ultimi due acquisti giallorossi, Marioe Mats, che dovranno integrarsi velocemente per poter iniziare a dare il loro contributo. Ancora assente Enzo Le Fee: il centrocampista è alle prese con l’infortunio muscolare e dovrebbe rientrare dopo la sosta. La brutta notizia arriva da Artemche, dopo la trasferta di Torino, ha rimediato un infortunio muscolare all’adduttore. L’attaccante è andato in Nazionale per effettuare i controlli e farà ritorno in giornata nella capitale, dove svolgerà ulteriori esami, nella speranza che possa essere a disposizione per il match contro i liguri.