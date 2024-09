Ristopro serata di gala

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Oggi con inizio alle ore 21 laJanus Fabriano presenterà la squadra alla città, presso lo Chalet dei Giardini Regina Margherita. "Basket, si legge nel comunicato, curiosità e risate, le tre parole d’ordine dellacondotta da Fabio Bernacconi, voce della Janus al PalaChemiba e all’occorrenza grande presentatore; l’evento proseguirà con musica live del DJ Set di Akram Faiz. L’intera città è invitata a partecipare al tradizionale evento di inizio settembre, una piacevole occasione per conoscere meglio i beniamini della Janus e la loro storia". La società inoltre comunica che la Janus Basket Fabriano Academy è stata ripresa in gestione dallaJanus Fabriano, la quale intende riavvicinare il più possibile l’attività delle giovanili a quella della prima squadra, soprattutto in ottica del futuro ritorno a Fabriano una volta ultimati i lavori al PalaGuerrieri.