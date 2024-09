Panico in spiaggia per una violenta tromba d’aria | lettini ombrelloni e patino spazzati via

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Grosseto, 5 settembre 2024 – Paura a Marina di Grosseto per unache si è rapidamente avvicinata dal mare per poi passare sulla costa e provocare diversi danni, soprattutto a uno stabilimento balneare. Il tutto in una giornata caratterizzata in zona dall’allerta arancione della Regione per possibili eventi estremi in quella che è la prima perturbazione di settembre che dovrebbe portare temperature un po’ più fresche. Allerta meteo arancione in Toscana Testimoni dellaalcuni bagnanti che comunque nonostante il tempo incerto erano in zona e gli staff degli stabilimenti balneari. Lasi è avvicinata in maniera molto veloce. Quando è arrivata sulla costa ha sradicato, fatto volare sdraio e anche un