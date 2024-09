OH RIGHT! Jannik Sinner fa ammattire Medvedev e lo sconfigge in 4 set | semifinale agli US Open!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ecco qui il numero uno del mondo!fa sua l’attesissima sfida dei quarti di finale dello UScontro Daniil, battendo il russo in quattro set con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4 dopo due ore e quarantuno minuti di gioco. Una vittoria che permette all’azzurro di conquistare la sua primaa New York, unico Slam in cui gli mancava. Adesso per l’azzurro ci sarà Jack Draper, amico e anche compagno di doppio a Montreal, che non ha ancora perso un set in questo US, diventando il primo britannico dal 2012 a raggiungere le semifinali in questo torneo. Una prestazione davvero ottima di, che ha concluso con 31 vincenti (uno in più del russo) e soprattutto ha ottenuto moltissimo a rete, vincendo 28 dei 33 punti giocati.