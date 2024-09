Nettuno tragico incidente | muoiono 39enne incinta e il nipotino di 5 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una tragedia sconvolgente, due famiglie distrutte dal dolore. E’ quel che ha provocato l’stradale avvenuto ieri sera a, in provincia di Roma. Le vittime sono un bambino di appena 5e sua zia, una. La donna è la sorella gemella della mamma del piccolo, anche lei in attesa di un altro figlio, al settimo mese di gravidanza. E’ ricoverata nell’ ospedale San Camillo di Roma, le sue condizioni sono stabili e non è stato necessario effettuare un cesareo d’urgenza. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che la macchina guidata dalla mamma del piccolo deceduto sia stata travolta a un incrocio da una vettura che percorreva contro mano via della Pineta.