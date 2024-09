Morti mafiosi gruppi eversivi | la criminalità a cielo aperto delle curve italiane Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’attacco del pezzo di contesto, molto informato, chededica alla vicenda dell’omicidio a Cernusco sul Naviglio dell’ultrà ‘ndraghetista dell’Inter da parte di un altro capo della stessa tifoseria, dice tutto: “Non serviva l’uccisione a coltellate di Antonio Bellocco da parte di Andrea Beretta, a sua volta ferito da un proiettile, per comprendere il clima di tensione che negli ultimi anni avvolge la curva Nord nerazzurra“. Esatto, non serviva. Perché – e il pezzo stesso è un esempio – si sapeva già tutto. Las’è presa gli stadi italiani mille anni fa, sotto gli occhi di tutto. Facendo i suoi traffici quasi alla luce del sole, in luoghi sempre stra-presidiati dalle forze dell’ordine. E dunquericostruisce l’ambiente della curva dell’Inter, facendo nomi e cognomi, e ricordando i precedenti.