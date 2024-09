Maltempo crollano due ponti in Italia | la situazione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’ondata diche si è abbattuta nella nostra Penisola nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre 2024, ha causato danni in diverse zone d’. Dall’alba di questa mattina, i vigili del fuoco sono al lavoro dopo che sono stati segnalati una cinquantina di interventi tra i quali allagamenti, crollo die caduta di alberi. Più di 50 persone sono state bloccate a causa di frane e del crollo di. Com’è la? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Strage di Paderno, la notizia dal carcere su Riccardo: cosa sta facendo Leggi anche:, strade allagate e alberi caduti: scatta l’allerta Allerta meteo in Piemonte e in Liguria È stata diramata ieri l’allerta arancione per rischio idrogeologico sulle Valli Orco, Lanzo, bassa val Susa e Sangone e sull’Alta val Susa, Chisone, Pellice e Po e gialla sulle restanti zone del Piemonte.