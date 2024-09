Le serie tv in uscita su Sky a settembre 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sky è pronto ad aggiornare il suo catalogo con diverse novità nel mese di, da una prima visione in contemporanea con gli Stati Uniti ad un classico che arriva ad arricchire l’offerta. A seguire potete leggere tutti i titoli e le date didella produzione con una guida dettagliata agli arrivi più interessanti. The Penguin Segnatevi la data del 20. Sarà il giorno dell’esordio di una delle più attesetv degli ultimi mesi, “The Penguin”, direttamente dal celebre mondo di Batman. Basata sul personaggio dei fumetti DC Penguin, è uno spin-off del film The Batman (uscito nel 2022) che racconta l'ascesa al potere criminale del Pinguino nel mondo immaginario di Gotham City. Colin Farrell interpreta il Pinguino, riprendendo il ruolo da The Batman, insieme anche a Cristin Milioti e Rhenzy Feliz.