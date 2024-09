Le promesse tradite non sono affari di Stato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 5 settembre 2024) Chiariamo subito una cosa: nonMr. Wolf e non risolvo i problemi, come invece ha scritto in maniera spiritosa il sito Dagospia. Se incidentalmente martedì passavo da Palazzo Chigi non era per ricevere dalle mani di Gennaro Sangiuliano un dossier che lo discolpasse dal cosiddetto caso Boccia, come ha scritto La Stampa. O per partecipare a una riunione tra il presidente del Consiglio e il ministro della Cultura, come ha scritto Il Fatto quotidiano. Cerco notizie e non ho ambizioni politiche (qualcuno ha perfino ipotizzato che fossiconvocato per prendere il posto di Sangiuliano). Detto ciò, occupiamoci di cose più serie. Al momento in cui scrivo, il caso Boccia è una faccenda privata di un ministro della Repubblica.