Ho ucciso la mia famiglia perché pensavo fosse la soluzione al mio malessere | le parole del 17enne autore della strage di Paderno Dugnano

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Ho compiuto questo gestoin quel momento che potesse essere laa unche provavo da giorni, ma non ce l’avevo con la mia, non cidal giorno prima, anzianche ad altre soluzioni come andarmene di casa”. È quanto riferito al gip per i minorenni da Riccardo, il ragazzo di 17 anni che nella notte tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre haa coltellate i genitori e il fratello 12enne nella villetta di, in provincia di Milano. A riportare le sueè l’avvocato del, Amedeo Rizza. Il giovane – spiega il legale – “non ha dato una risposta precisa” sulle motivazioni del delitto: ha parlato di un “esploso negli ultimi giorni e culminato in quel gesto, fatto come una, ha pensato, a quel disagio”.