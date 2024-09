Highlights e gol Portogallo-Croazia 2-1 | Nations League 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Glie le azioni salienti di, match della prima giornata del gruppo A1 di Lega A di. Dalot sblocca il risultato al 7? e al 34? Cristiano Ronaldo scrive l’ennesima pagina di storia realizzando la rete numero 900 in carriera in partite ufficiali. Nel recupero c’è l’autorete di Dalot su tiro cross di Sosa, che riapre tutto. Ma ilresiste e conquista i primi tre punti.  GOAL! Diogo Dalot scores for Portugal, with Bruno Fernandes assisting him! Erik ten Hag is the Problem. pic.twitter.com/a5FeTAn00K — Rashid UTD (@Rashid39047297) September 5,Cristiano Ronaldo Goal pic.twitter.com/ZxzLmc7J4S — KinG £ (@xKGx) September 5,An own goal for Diogo Dalot. Croatia has pulled one back. #PORCRO pic.twitter.