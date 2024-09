Giubileo Raggi M5S e De Santis LcR | Cancellate anti-poveri sarebbero vergogna per Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Tra le proposte che la Giunta Gualtieri ha avanzato in pieno agosto, leggiamo con orrore dell’idea di alzare delle vere e proprie’ pensate per impedire alle persone senza fissa dimora di accamparsi nei punti verdi dinell’area di Termini”. Così in una nota la consigliera capitolina M5S Virginiae Antonio De, capogruppo della Lista Civicain Assemblea Capitolina. “Una misura di per sé assurda, che assume connotazioni ancor più imbarazzse pensiamo che si inserisce all’interno dell’organizzazione di uno degli eventi più importper la religione cattolica a livello mondiale. Ci auguriamo che questa volta prevalga il buon senso e si pensi a soluzioni serie e, soprattutto, dignitose per lo svolgimento dell’evento giubilare in piena sicurezza, decoro ed umanità.