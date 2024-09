Giovedì il giorno più instabile | temporali diffusi e temperature in calo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi sinottica Condizioni di tempo moltooggi sulla nostra regione per l’arrivo della parte più intensa della perturbazione atlantica. Da domani e nel fine settimana ritorno a condizioni di tempo più stabile grazie alla temporanea rimonta di un promontorio di alta pressione sull’Italia.5 settembre 2024 Tempo previsto: cielo molto nuvoloso, salvo brevi ed isolate schiarite possibili sulla bassa pianura. Precipitazioni diffuse su tutti i settori, anche a carattere di rovescio o temporale, alternate a qualche temporanea fase asciutta più probabile sui settori di pianura.: minime stazionarie (18/20°C), massime in(21/25°C). Venti: in pianura venti moderati da est, in quota venti moderati da sud-est.