Francia-Italia Donnarumma | Mbappè ha dato tanto al Psg avrà una grande accoglienza

(Di giovedì 5 settembre 2024) “haal Psg e penso ci sarà unaper lui, visto che si gioca con la nazionale. Non credo ci saranno problemi, hatutto per questo club e poi è giusto che ogni giocatore prenda le sue decisioni per la sua carriera”. Lo ha detto il portiere del Psg e della nazionalena, Gianluiginel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro lavalida per la Nations League. “Laha giocatori forti e di qualità, come noi, hanno forse un po’ di esperienza in più ma si gioca sempre 11 contro 11. Sarà sicuramente una sfida difficile. C’è da lavorare e mettere in campo tutte le situazioni preparate in questi giorni”, ha aggiunto. “Essere capitano della Nazionale per me è un orgoglio e ci deve essere un senso di appartenenza molto importante, con un senso di responsabilità molto forte.