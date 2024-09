Forze anfibie cinesi davanti Taiwan Prove d’annessione di Xi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 5 settembre 2024) “L’intenzione della Cina di attaccare e annetterenon è dovuta a ciò che una persona o un partito politico adice o fa”, spiega in un’intervista il presidenteese Lai Ching-tie. “Non è per amore dell’integrità territoriale che la Cina vuole annettere. Se è per amore dell’integrità territoriale, perché non riprende le terre occupate dalla Russia che sono state firmate nel Trattato di Aigun? La Russia è ora al suo punto più debole, giusto? Possono chiedere alla Russia di riavere indietro le terre ma non lo fanno. Quindi è ovvio che non vogliono invadereper ragioni territoriali”. Se il capo di Statoese parla in tale modo è perché a Taipei la consapevolezza sull’invasione è concreta, crescente, frutto di una continua campagna di pressione psicologica e fattuale.