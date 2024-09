Firenze ispettore in vacanza salva una donna colta da malore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 - Incon la famiglia nella provincia di Potenza ma “sempre presente” per chi ha bisogno di aiuto, come ha scritto in una bellissima lettera di ringraziamento il figlio di una signora rianimata lo scorso fine settimana da undella polizia di stato che lavora a. Si chiama Marco, responsabile delle Unità Operative di Primo Intervento fiorentine, il protagonista di una vicenda avvenuta lo scorso fine settimana in una località della Basilicata. Secondo quanto ricostruito, sabato sera l’era a cena con la moglie e i figli in un ristorante nella provincia di Potenza, quando, intorno alle 23, la sua attenzione è stata richiamata dalle grida di alcuni presenti: nella vicina pista da ballo unasi era accasciata a seguito di un