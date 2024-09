Cucinotta svela l’altra faccia del meetoo | Weinstein aveva la fila di ragazze in attesa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Maria Grazia, in un’intervista al Corriere, racconta la sua vita e la sua carriera, gli attacchi di panico e la dislessia della sua giovinezza, lo scampato stupro e il rapporto con Massimo Troisi, l’uomo che le cambiò la vita scegliendola per “Il postino”.e l’incontro con Troisiparla de Il postino e di Troisi: “Trent’anni e non me ne sono accorta. Mi scelse dai provini. Fu Nathaly Caldonazzo a riferirgli di me. Le sono grata e le voglio bene, anche se non ci parliamo più”. LEGGI ANCHE Trent'anni fa ci lasciava Massimo Troisi. Le 4 scene che lo hanno reso immortale (video) “La dislessia e gli attacchi di panico” “Da giovane avevo gli attacchi di panico alle interrogazioni. Non sono cresciuta in un quartiere facile, a un certo punto pensarono che fossi drogata, perché di droga ne girava tanta. Mia madre era disperata.