Colpo notturno in villetta | narcotizzate e derubate due famiglie a Corropoli

(Di giovedì 5 settembre 2024) Teramo - Furto shock in una bifamiliare: i ladri usano spray narcotizzante per derubare due fratelli e le loro, portando via oro e contanti. Un furto spregiudicato ha sconvolto la quiete dilo scorso fine settimana, quando un gruppo di ladri ha fatto irruzione in unabifamiliare narcotizzando gli occupanti per poi saccheggiare l’abitazione. L’obiettivo dei malviventi era chiaro: rubare gioielli, oggetti d’oro e denaro contante, senza destare sospetti. I ladri si sono introdotti nell’abitazione intorno alle quattro del mattino, scegliendo una finestra del piano terra come punto di accesso. I segni di tentativi precedenti erano evidenti: ben tre finestre risultavano danneggiate, a testimonianza degli sforzi fatti per entrare senza farsi notare.