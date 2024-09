Basket femminile Virtus coach Spinello | | Una stagione di sfide

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) È ormai entrata nel vivo l’attività della: non solo prima squadra, ma anche giovanili e mini. Tutti i gruppi sono rientrati in palestra insieme ai rispettivi staff per iniziare la preparazione precampionato. Grande attenzione in casa rossoblù è riservata anche al settoreche dalla rinascita di qualche anno fa sta facendo registrare numeri importanti, sia nel giovanile che nel mini, e grandi soddisfazioni. Ultima in ordine di tempo la recente convocazione in nazionale under 15 del gioiellino classe 2009 di piazzetta Don Perucatti, Gaia Becatti, che in estate ha avuto la fila di estimatori. Un settore in forte crescita dunque che si consolida nelle categorie giovanili dove, grazie alla sinergia con Costone Siena,Asciano, Poggibonsi e Chiusi, si appresta ad affrontare il campionato in tutte le categorie giovanili.