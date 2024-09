Allora prima che mi incazz* lo dico alla regia non si sente va bene? | Del Debbio e la sfuriata con le maestranze di Rete4

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) “che mi incazzi decisamente, lo: non si, va? Avete voluto l’exploit iniziale a 4 di Sera?”: ladi Delè iniziata così, in modo veemente e con in studio gli ospiti della puntata, Simona Malpezzi, Giuseppe Cruciani e Pietro Senaldi. Ancora, il conduttore in forza aha continuato: “L’avete avuto! Quindi regolate, sennò vengo io a quegli attrezzini che vanno su e giù e ci penso io. Mi metto una consolle qui e ci penso da me a tutto. Poi spazzo anche lo studio”. Una ‘partaccia’(Fabrizio Deplano) e alleche non è bello né opportuno da vedere, in nessun caso. Non è una novità per il giornalista e molti ricorderanno le sue tante sfuriate.