VIDEO – Lista UEFA dalle scelte di Inzaghi tante indicazioni! | Inter-News Web TV

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Da ieri è ufficiale laper la fase campionato di Champions League, conche ha dovuto fare alcuni tagli e altre. Nelpubblicato suWeb TV, Romina Sorbelli analizza cosa significhino ledate dall’elenco. LE– Ieri sera l’ha comunicato, nei termini previsti, laper la fase campionato di Champions League. Leprincipali riguardano l’esclusione di Joaquin Correa, esubero che (si spera) può essere ceduto in qualche mercato ancora aperto, e dell’ultimo arrivato Tomas Palacios. C’è invece Tajon Buchanan, nonosil grave infortunio col Canada in Copa América. Nel, pubblicato suWeb TV, la nostra Romina Sorbelli analizza cosa indichino questein vista della ripresa dopo la sosta per le nazionali. Lo potete vedere qui sotto.