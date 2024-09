Victoria López-Quesada le foto delle nozze da favola della damigella di Letizia di Spagna

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Vent’anni fa fu unaprotagoniste indiscusse del matrimonio di Re Felipe eOrtiz. Le immagini di quella bambina bionda di sette anni che faceva parte del corteo e si beccò i calci del dispettoso Felipe Juan Froilan, figlio dell’Infanta Elena, fecero il giro del mondo. Oggiè una donna di 27 anni che ha coronato il suo sogno d’amore: il 31 agosto ha sposato Enrique Moreno de la Cova. Lo ha fatto circondata da familiari e amici. Non è mancato il Re, padrinosposa nonché suo testimone diha fatto di tutto per adattarsi all’agenda del sovrano spagnolo. Chi èe chi è il marito Enrique Moreno de la Covaha nobili natali in quanto è una discendente diretta di Alfonso XII.