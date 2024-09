Váradi Wizz Air | A Malpensa nostri passeggeri quintuplicati rispetto al pre Covid

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (Adnkronos/Labitalia) – “Siamo entusiasti di aver presentato oggi la nostra prima tratta intercontinentale low cost da Milanoa Abu Dhabi, che prenderà il via il 2 giugno 2025. Il polo diè la nostra prima base operativa in Italia, l?abbiamo aperta nel 2020, nel bel mezzo della pandemia ed ha performato molto bene. Ad oggi il nostro traffico dia Milano è aumentato di oltre cinque volteal periodo pre-pandemico ed è quindi stato un investimento di grande successo. Le persone apprezzanoAir e desiderano volare con la nostra compagnia e guardiamo sempre alle migliori opportunità che possiamo portare sul mercato”. Così József, ceo diAir, a margine della conferenza stampa di presentazione della tratta intercontinentale low cost-Abu Dhabi che prenderà il via a giugno del prossimo anno.