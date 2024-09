Ucraina la crisi politica non ferma gli attacchi della Russia | le ultime

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Da una parte gli, dall’altra lache sta investendo il governo guidato da Zelensky. Momento non facile per Kiev Nelle scorse settimane avevamo assistito ad una offensiva dell’che sembrava aprire ad uno scenario diversoguerra rispetto a quanto vissuto negli ultimi mesi, ma quanto sta succedendo in questi giorni riporta Kiev a doversi difendere non solo daglirussi, ma anche da unache potrebbe complicare e non poco la situazione. L’attacco a Leopoli e Zelensky (Ansa) – cityrumors.itÈ notizia ormai di qualche ora fa la decisione del ministro degli Esteri Kuleba di dimettersi. La decisione del passo indietro è stata presa dopo il drammatico attaccocontro Poltava (almeno 50 morti) e in seguito anche alle parole del presidente Zelensky che annunciavano dei cambiamenti.