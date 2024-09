Trofeo Rotary Vigevano solidarietà sul parquet | Raccogliamo fondi per il territorio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Prendere il fascino che trasmette la Elachem, società di basket di serie A2, quella che è la realtà sportiva più importante deled unirlo all’impegno per la raccolta dida destinare ai service da parte delClub Lomellina oggi presieduto da Maria Luisa Mannelli. Nasce con questi presupposti il 1° "Lomellina" che si disputerà sabato 21 settembre alle 18 al palaElachem di via Cappuccini e che opporrà alla formazione di coach Lorenzo Pansa, alla sua ultima uscita prima del via del campionato in programma la settimana successiva, alla Sam Massagno, squadra lo scorso anno finalista del campionato svizzero di serie A.