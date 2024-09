Torna a Padova l’unica Pride Run nazionale

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un’intera giornata di musica, sport e diritti civili quella dellaRun che si concluderà con Angelina Mango, ospite d’eccezione alla grande festa di chiusura della 29ª edizione delVillage Virgo. Per i più piccoli arriva Mini Ravers, il clubbing formato famiglia. Cos’è laRun? Sarà una giornata tutta da vivere, ma soprattutto da correre, quella che coinvolgeràsabato 7 settembre 2024. La città del Santo vedrà infattire sulle proprie strade i corridori dellaRun. Si tratta di un evento ludico-sportivo unico in Italia, nato per promuovere l’inclusività, i diritti civili e la solidarietà. Ospite d’eccezione, in occasione del grande party che concluderà la giornata, in concomitanza con la grande festa di chiusura della 29ª Edizione delVillage Virgo sarà la cantautrice Angelina Mango.