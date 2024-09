Terremoto nel Pd di Desio Tre defezioni fra i big

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il Partito Democratico diperde i pezzi. Crisi interna, dissapori o casualità, difficile dirlo. Di fatto c’è che nell’ultimo periodo, uno dopo l’altro, tre pezzi da 90 del partito, che negli ultimi anni ne hanno rappresentato anima e voce in maniera importante, in segreteria, in consiglio e in giunta, hanno lasciato. Abbandonando la scena o sposando altre compagini politiche. Prima il consigliere Achille Taccagni, che ha deciso di abbandonare il suo posto nel parlamentino locale, per nuove esperienze. Poi il segretario Filippo Violante, perché "sopraggiunte ragioni personali mi costringono a ridimensionare l’impegno". Infine, nei giorni scorsi, l’addio dell’ex assessore Giorgio Gerosa, uno dei cardini del partito negli ultimi anni, che ha deciso di aderire alla lista civicaLibera.