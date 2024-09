Szcz?sny | Non pensavo di essere fuori dal progetto Juve Non condivido ma accetto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Szcz?sny ha da poco annunciato il ritiro dal mondo del calcio. In un’intervista esclusiva realizzata da Luca Toselli e poi pubblicata sul suo canale youtube, l’ex portiere ha parlato del mancato rinnovo con lantus rivelando che era già sua intenzione ritirarsi nel 2025. L’ex portiere racconta che non si aspettava didal: «Non mi aspettavo di trovarmidal, non l’avrei mai immaginato. Ma ero tranquillo. Ho parlato molto sinceramente con il ds Giuntoli all’inizio della scorsa stagione, perché lui voleva parlare del rinnovo del contratto. Ci siamo seduti in una stanza per tre minuti. Gli ho detto che alla fine della stagione 24/25 mi sarei ritirato. Sono stato onesto, poi un paio di volte il ds ha provato a chiedermi se fossi sicuro della mia scelta.