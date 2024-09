Strage di Paderno parla l’amico del ragazzo 17enne | parole sconvolgenti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 4 settembre 2024)didel– LadiDugnano continua ancora a far discutere per la sua ferocia, ma soprattutto perché ad uccidere i genitori e il fratellino è stato undi soli 17 anni, che le persone intervistate descrivono come un giovane normale. Tra questi c’è anche il 18enne Alessandro, uno dei migliori amici di Riccardo. ( dopo le foto) Leggi anche: Carne Simmenthal, richiamo alimentare: l’allerta del Ministero della Salute Leggi anche: “Mi è stato diagnosticato un cancro”: annuncio da brividi del famoso musicistadidel«L’ho scoperto domenica mattina. Un amico mi ha inviato il link d’un articolo: “Triplice omicidio a”. D’istinto gli ho risposto: “Chiedo a Riccardo se ne sa qualcosa”.