Scuola al via l’anno del cambio di passo | il messaggio di Valditara a studenti e docenti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Alla vigilia dell’inizio delscolastico, che prende il via il 5 settembre con il trillo delle campanelle negli istituti di Bolzano, cui poi seguiranno via via quelli delle altre regioni, il ministro dell’Istruzione Giuseppeha inviato agliildi rito. Come consuetudine, ci sono gli auguri ae personale scolastico, ma anche una panoramica delle “tante novità” che determinano un “di”., ministro dell’Istruzione e del Merito all’evento ‘Da uno sguardo: film di studentesse esulla violenza maschile contro le donne’ alla Biennale di Venezia.