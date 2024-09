Roberta Di Padua è incinta? Alessandro Vicinanza rompe il silenzio sulla gravidanza

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Personaggi Tv.Di? Così pare. Durante la Mostra del Cinema di Venezia lei e il compagno,, si sono presentati sul red carpet e l’uomo le ha passato un calzino per neonati di color rosa. Un gesto plateale per annunciare la. Così sembra, i fan non hanno dubbi. Tuttavia i due protagonisti di Uomini e Donne non sembrano tanto convinti. Cosa hanno detto dopo la scena davanti i fotografi a Venezia? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Stefano de Martino, la bella notizia per lui da parte della Rai Leggi anche: “Amici”, il big del programma lascerebbe per colpa della Celentano: cosa succede Chi sonoDiDisi sono conosciuti a Uomini e Donne.