Previsioni meteo Roma | instabilità e piogge sparse per il 5 settembre 2024

(Di mercoledì 4 settembre 2024)– Giornata caratterizzata da tempo variabile, cone schiarite, e temperature comprese tra 21°C e 30°C La giornata del 5sarà caratterizzata da tempo instabile, con nuvole in transito che porterannoe acquazzoni sparsi durante la mattinata e il pomeriggio. In serata, è previsto un miglioramento, ma con nuvolosità irregolare che persisterà. Le temperature nella capitale oscilleranno tra i 21°C e i 30°C, con una leggera tendenza al miglioramento nella seconda parte della giornata. Nel Lazio, il quadrorologico sarà simile, con condizioni didiffuse su buona parte della regione. Nuvolosità einteresseranno sia il mattino che il pomeriggio, mentre in serata è atteso un graduale miglioramento, pur mantenendo cieli parzialmente coperti.