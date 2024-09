Paralimpiadi 2024 ciclismo su strada | Cornegliani oro nella crono H1 Mazzone argento nella H2 Pini bronzo nella H3

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un meraviglioso Fabrizioha vinto la medaglia d’orometro individuale suH1 diai Giochi Paralimpici di Parigi. Il lombardo classe ’69 ha terminato in 34:50.45, meglio di 21? rispetto al belga Maxime Hordies, che si è aggiudicato l’davanti al campione uscente, il sudafricano Pieter du Preez,a 1’16” da. L’azzurro si conferma dunque sul podio dopo l’di Tokyo 2020. Si tratta dell’undicesima medaglia d’oro per l’Italia in questa Paralimpiade, la numero 37 in totale. È unraggiante quello intervistatozona mista del circuito di Clichy-sous-bois: “È una vita che inseguo questo obiettivo. Sono uno sportivo da sempre, da che ho memoria corro contro il tempo. Ho iniziato con l’atletica e finisco con il