MotoGP Bezzecchi sul GP di San Marino | Pronto per la gara di casa

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Non posso negarlo, questa è unasempre speciale per me: vicino a, su un circuito dove ho girato da sempre, con gli amici, la famiglia e i tifosi“. Queste le parole di Marcoa pochi giorni dal GP di Sane della Riviera di Rimini. Il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha poi aggiunto: “Sono abbastanza contento, perché arriviamo da un periodo di crescita: le sensazioni sulla moto sono migliori, mi sento più a mio agio e stiamo facendo delle buone gare. Continuiamo così e cerchiamo di sfruttare al massimo il supporto della gente e delle persone che saranno in pista per raccogliere quanto possibile“. A fargli eco il compagno di squadra Fabio Di Giannantonio: “Sono passati solo due giorni dal GP di Aragon ma sono state due giornate molto impegnative.