L’uscita da Europa ed Euro è un’opzione concreta Germania AfD alza il tiro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Laè sconvolta da quello che sta accadendo dopo le elezioni in Turingia e Sassonia, che hanno visto la crescita sempre più impetuosa dei partiti sovranisti di destra e di sinistra. Preoccupa soprattutto l’ascesa prepotente del partito di estrema destra AfD. Tanto che il governatore della Baviera, Markus Soeder, ha dichiarato che “anche i nazisti non sono arrivati al potere dall’oggi al domani”. Parole che hanno infastidito la co-presidente del partito Alice Weidel. Che considera gli attacchi provenienti dai partiti tradizionali “profondamente antidemocratici. Sembra il fronte nazionale dell’ex Ddr. Isolando l’Afd, che in Turingia e Sassonia rappresenta oltre il 30% degli elettori, e in Turingia è arrivata addirittura prima, si danneggia la cultura democratica del nostro Paese. E si ignora l’evidente spinta degli elettori per un cambiamento politico sostanziale“.