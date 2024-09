Latina esplode serbatoio di gas liquido in un’azienda | morto operaio di 58 anni Grave un collega

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – È di une un feritoil bilancio dell'incidente sul lavoro avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 4 settembre, in via Nascosa, alle porte di. Dalle le prime informazioni è esploso undi gasall'interno dell'azienda P.s.t., che si occupa di costruzioni metalliche e plastiche. Sul posto, oltre a diverse ambulanze del 118 e a una eliambulanza, è intevenuta anche la polizia della Questura diper ricostruire l'accaduto, oltre ad alcune gazzelle dei carabinieri in supporto. Pochi istanti fa, inoltre, ha raggiunto il luogo dell'incidente anche il sindaco diMatilde Celentano. Secondo quanto ricostruito, la vittima e il ferito stavano lavorando con un boiler ad aria nei pressi di un capannone dell'azienda.