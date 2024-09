L’albero cade e distrugge una finestra della pizzeria | Scandicci danni per l’improvviso maltempo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024)(Firenze), 4 settembre 2024 – Aha fatto. Diverse le segnalazioni arrivate nel pomeriggio di alberi e rami caduti in seguito alle raffiche di vento e alpeggioramento delle condizioni meteo. Al ristorante-dello Sporting Arno i rami spezzati di un albero caduto hanno distrutto una delle finestre del locale. Danneggiata anche l’insegna, alcuni tavolini e sedie all’esterno. Il capogruppo diCivica Giovanni Bellosi ha pubblicato le immagini sui social, scrivendo: “Solidarietà agli amici dello Sporting Arno, dove ha fattouno dei diversi pini caduti oggi aa seguito di una pur breve burrasca: confido in un pronto intervento del comune per sostenere economicamente la società rispetto aisubiti alla loro