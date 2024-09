La verità secondo Maureen | la storia di un sindacalista che tratta il nucleare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) LA VERITA'K. Sky 2 ore 21.15 Con Isabelle Huppert, Gregory Gadebois e Alexandra Maria Lara. Regia di Jean Paul Salomè. Produzione Francia 2023. Durata: 2 ore LA TRAMAKearney è unache lavora per una società cheil. Viene a sapere di una speculazione che può avere gravi conseguenze occupazionali e la denuncia. Gli speculatori le prendono di mira e la fanno aggredire in casa sua. Poi l'accusano di simulazione. PERCHE' VEDERLO perchè Isabelle Huppert, ad onta della scarsissima statura e della congenita antipatia è un'attrice che sa portarti sempre dove vuole lei. E suscitare indignazione per l'indegna congiura ai danni di(laè realmente avventuta una dozzina d'anni fa)