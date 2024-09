La memoria dei caduti e delle stragi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Otto settembre 1944: Pescia viene liberata. A ottant’anni di distanza, l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di iniziative sul territorio, per celebrare la ricorrenza e onorare ladeidi quei giorni. A partire da domani, alle 16: in località Paradisino, ai piedi del Caminone, per l’inaugurazione della targa in ricordo di Giorgio Ercolini e Rosario Pavone, fucilati dai nazifascisti alla vigilia della Liberazione, realizzata dal comitato che si è appositamente costituito e dal Circolo Arci Agorà di Pietrabuona, in collaborazione con il Liceo Artistico Berlinghieri. Alle 17 l’iniziativa si sposta alla Pietra Commemorativa del Patto di Amicizia con il Comune di Stazzema, in viale Forti, quindi alle 17.