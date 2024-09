La Gravidanza di Roberta Di Padua | Ecco Come Stanno Veramente Le Cose!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Die Alessandro Vicinanza hanno fatto parlare di sé per l’ennesima volta. C’è davvero un bebè in arrivo?cosa è accaduto! Con Uomini e Donne ancora in pausa,attirare un po’ di attenzione?Die Alessandro Vicinanza hanno trovato la soluzione perfetta: una scenetta sul red carpet di Venezia che ha subito scatenato il gossip. Durante la loro sfilata, infatti, Alessandro ha consegnato alla sua compagna un piccolo calzino da neonato, suggerendo una possibilein corso. Ma c’è davvero un bambino in arrivo o è stato solo un teatrino per far parlare di loro? La coppia è stata prontamente contattata dai giornalisti di Fanpage per fare chiarezza sulla questione. La loro risposta, però, non ha risolto il mistero. Si sono limitati a dire che si tratta di un “argomento delicato”, senza confermare né smentire la presunta dolce attesa.