I Nostri Miti Festival ultimo appuntamento con Blas Roca Rey e Le lettere a Theo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Totò Caprioli: “L’intenzione è di rendere Iun momento stabile di cultura in questa città” Pomigliano D’Arco. Giovedì 5 settembre andrà in scena l’spettacolo della quinta edizione de “Iteatrale” a Pomigliano d’Arco (Napoli).Rey porterà sul palco “Le” nel Giardino dei, spettacolo che sarà spostato nel Palazzo dell’Orologio in caso di condizioni meteo avverse. L’attore, accompagnato ai flauti dal maestro Luciano Tristaino, interpreterà Vincent Van Gogh attraverso un monologo che riprende la raccolta epistolare della corrispondenza tra il pittore e il fratello, gallerista, che si occupò di lui tutta la vita. Uno spettacolo che si trasforma nel viaggio alla scoperta dell’artista che ha regalato al mondo, tra l’altro, girasoli, campi colorati e notti stellate.