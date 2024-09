Ha giocato alla Playstation con il fratello che avrebbe ucciso | Riccardo e i momenti precedenti la strage

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Milano, 4 settembre 2024 – Le bugie della prima ricostruzione, riferita singhiozzando all’operatore del 118 e ripetuta ai carabinieri con apparente lucidità. Il cambio di versione e la confessione choc tra le lacrime, a dodici ore dmattanza: “Li ho uccisi tutti io”. Dagli atti dell’indagine sulladella villetta di via Anzio 33, condotta dai militari della Tenenza di Paderno Dugnano e del Reparto operativo di Milano guidati dal colonnello Antonio Coppola, emergono le due verità raccontate daC., che solo in un secondo momento si è autoaccusato di aver assassinato con 68 coltellate (di cui 39 inferte sul corpo del fratellino Lorenzo, 12madre e 17 al padre) l’intera famiglia. L’arrivo dei militari Ore 2 di domenica scorsa, la prima pattuglia dei militari del Radiomobile di Sesto San Giovanni arriva nel vialetto che portacasa dei C.