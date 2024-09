Formazione digitale | Un nuovo progetto per vincere le sfide della tecnologia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Con un investimento di oltre 22 milioni di euro finanziato dal Ministero dell’Università eRicerca nell’ambito delle azioni del Pnrr, viene ufficialmente lanciato Edunext - Next Education Italia, unstrategico per la digitalizzazione e l’innovazionein Italia. L’iniziativa, tra le più ambiziose del panorama nazionale, punta a trasformare l’educazionecon un modello inclusivo, flessibile e all’avanguardia, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro esocietà. Edunext è una vasta rete di collaborazione che coinvolge trentacinque Università e cinque Istituzioni Afam (AltaArtistica e Musicale), con Unimore come capofila. Ilè stato presentato ieri durante un evento che ha visto la partecipazione dei principali attori istituzionali e accademici coinvolti.