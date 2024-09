È nato Gabriel | il famoso italiano diventa padre per la prima volta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ilpapà per la. Oggi, 4 settembre 2024, la sua compagna ha dato alla luce, primogenito della coppia. L’annuncio ovviamente è stato pubblicato sui social ed ha ricevuto tantissime interazioni in poche ore. (Continua) Leggi anche: Luigi Di Maio non si trattiene più: beccato con la nuova fidanzata così Leggi anche: Luigi Di Maio, cosa lo aspetta dopo la sconfitta alle elezioni Ilpapà per laGioia enorme per il, chepapà per la. La sua compagna Alessia ha dato alla luce il suo primogenito,. L’annuncio è arrivato sui social. Il neo papà ha pubblicato una foto del piedino del neo, scrivendo: “È il figlio di un amore straordinario“. Nonostante l’uomo in passato sia stato abbastanza divisivo, tra i commenti tutti gli hanno fatto gli auguri.